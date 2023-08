Van de Zandschulp ziet tegenstander al na één set opgeven op US Open

Botic van de Zandschulp heeft dinsdag de tweede ronde van de US Open bereikt. De Veenendaler zag zijn Australische opponent Jordan Thompson al na één set opgeven.

Voor Van de Zandschulp is het de eerste keer sinds Wimbledon dat hij de tweede ronde weet te bereiken. Sindsdien kwam de mondiale nummer 65 wegens een enkelblessure slechts op één toernooi in actie. Vorige week verloor hij bij zijn rentree in het Amerikaanse Winston-Salem direct zijn eerste partij.

Van de Zandschulp is de enig overgebleven Nederlander op de US Open. Eerder op de dag viel het doek voor Tallon Griekspoor en Arantxa Rus. Griekspoor verloor in vijf sets van de Fransman Arthur Fils en Rus moest in twee sets buigen voor de Amerikaanse Madison Keys.