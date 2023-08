Bijltjesdag op US Open: Griekspoor verliest van tiener, pittige loting breekt Rus op

De tweede dag van de US Open is voor het Nederlandse tennis op een teleurstelling uitgelopen. Tallon Griekspoor verloor dinsdag in de eerste ronde van het Amerikaanse Grand Slam-toernooi verrassend van een jonge Fransman, terwijl Arantxa Rus niet kon stunten.

De 27-jarige Griekspoor (ATP-24) speelde een thriller tegen Arthur Fils. Na een tennisgevecht van 3 uur en 58 minuten stapte de Franse nummer 48 van de wereld als winnaar van de baan: 4-6, 6-3, 5-7, 6-4 en 7-5.

De negentienjarige Fils won dit jaar het ATP-toernooi in Lyon en is de hoogst geplaatste tiener op de wereldranglijst. Op fysiek niveau heeft de jonge Fransman nog wat vooruitgang te boeken, want hij werd in de partij tegen Griekspoor een paar keer getroffen door kramp.

Griekspoor is bezig aan het beste seizoen van zijn loopbaan. De Noord-Hollander schreef begin dit jaar het ATP-toernooi in het Indiase Pune op zijn naam en werd enkele maanden later eindwinnaar op het ATP-toernooi van Rosmalen.

Deze prestaties leverden hem een geplaatste status op Wimbledon op, maar het Grand Slam-toernooi in Londen liep uit op een sof door een uitschakeling in de eerste ronde. Griekspoor richtte zich daarna op het Amerikaanse hardcourtseizoen. Dat ging tot dusver met wisselend succes.

Botic van de Zandschulp is de laatst overgebleven Nederlander in New York. De Veenendaler speelt later op de dag zijn eersterondepartij tegen de Australiër Jordan Thompson.

Arantxa Rus is bezig aan een sterk seizoen, maar kon niet stunten in New York. Foto: AFP

Rus ten onder tegen Keys

Ook voor Rus was de eerste ronde het eindstation. De 32-jarige Zuid-Hollandse verloor met 6-2 en 6-4 van de Amerikaanse Madison Keys.

Rus keek in een vloek en een zucht tegen een 0-4-achterstand aan. Daarna kwam ze beter in haar spel, maar sloeg de 28-jarige Keys telkens op de beslissende punten toe. De partij was in minder dan anderhalf uur afgelopen.

De afgelopen maanden was Rus bezig aan een opmerkelijke opmars. Ze won vier kleinere toernooien, waarna ze met de WTA-titel in Hamburg het hoogtepunt uit haar loopbaan beleefde. Rus steeg naar de 41e plek op de wereldranglijst, haar hoogste notering ooit.

Toch was het niet voldoende voor een geplaatste status op de US Open. Het zat vervolgens niet mee bij de loting. Rus had het een stuk makkelijker kunnen treffen dan nummer achttien van de wereld Keys, die in 2017 al eens de finale van de US Open haalde.