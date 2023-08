Djokovic herovert eerste plek op wereldranglijst met simpele zege op US Open

Novak Djokovic heeft maandag de tweede ronde van de US Open bereikt. De Serviër rekende in drie sets af met de Fransman Alexandre Müller. Door de zege is de routinier na het toernooi al zeker van de toppositie op de wereldranglijst.

De 36-jarige Djokovic had in New York weinig moeite met de tien jaar jongere Müller, die 84e op de wereldranglijst staat. De 23-voudig Grand Slam-winnaar benutte na ruim anderhalf uur zijn eerste matchpoint: 6-0, 6-2 en 6-3.

Vooral in de eerste set imponeerde Djokovic door zijn tegenstander geen enkele game te gunnen. Müller verbeterde zijn spel in de loop van de wedstrijd, maar de winst voor de huidige nummer twee van de wereld kwam nooit in gevaar.

Het betekende de 67e overwinning van Djokovic in de openingsronde van een Grand Slam. Bovendien neemt hij na de US Open de koppositie op de wereldranglijst over van Carlos Alcaraz, die dinsdag voor het eerst in actie komt in New York.

Djokovic treft in de volgende ronde Bernabé Zapata Miralles (ATP-76). De Spanjaard was in zijn openingswedstrijd in drie sets te sterk voor de Amerikaan Ethan Quinn: 6-4, 6-4 en 6-3.