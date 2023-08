Swiatek maakt gehakt van Zweedse Peterson in openingsronde US Open

Iga Swiatek is maandag vol overtuiging begonnen aan de US Open. De titelverdediger en nummer één van de wereld liet in de eerste ronde geen spaan heel van Rebecca Peterson uit Zweden.

Binnen een uur was het 6-0 en 6-1 voor Swiatek. In twee eerdere ontmoetingen met de 28-jarige Peterson had ze de huidige nummer 86 van de wereld in totaal ook maar zes games gegund.

De 22-jarige Swiatek heeft patent op een vliegende start op Grand Slam-toernooien. Ze won al voor de zestiende keer haar openingspartij en gaf in die wedstrijden gemiddeld slechts iets meer dan vier games weg.

Swiatek, die eerder dit jaar Roland Garros voor de derde keer op haar naam schreef, vervolgt haar jacht op titelprolongatie tegen de Russische Daria Saville (WTA-322), die in de eerste ronde van een qualifier won.

Voor Maria Sakkari zit de US Open er al op. De nummer acht van de wereld verslikte zich in de Spaanse Rebeka Masarova (WTA-71), die haar met 6-4 en 6-4 de baas was.