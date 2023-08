Hartono verliest in laatste voorronde en kan US Open-debuut dit jaar vergeten

Het is Arianne Hartono niet gelukt om het hoofdtoernooi van de US Open te bereiken. De nummer 206 van de wereld moest zaterdag in de laatste kwalificatieronde haar meerdere erkennen in de Française Elsa Jacquemot: 7-6 (3) en 6-1.

De 27-jarige Hartono begon nog sterk aan de partij tegen Jacquemot, die 25 plekken hoger staat op de wereldranglijst. In eerste set kwam de Nederlandse op een 4-2-voorsprong, maar ze wist dat niveau niet vast te houden en verloor na een tiebreak.

Die klap kwam Hartono niet meer te boven. In de tweede set was ze kansloos, waardoor ze haar US Open-debuut kon vergeten. Tot dusver stond Hartono tweemaal op een Grand Slam-toernooi. Vorig jaar lukte het haar voor het eerst op de Australian Open en dit jaar lukte het daar opnieuw.

Door de nederlaag van Hartono is Arantxa Rus de enige Nederlandse in het enkelspel op de US Open. Rus wacht in de eerste ronde een partij tegen oud-finaliste Madison Keys. Bij de mannen doen Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp mee.