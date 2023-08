Mogelijk vier Nederlanders op US Open: Hartono heeft nog één zege nodig

Arianne Hartono heeft vrijdag ook haar tweede partij in de kwalificaties voor de US Open gewonnen. De 27-jarige Nederlandse is nog één zege verwijderd van het hoofdtoernooi. Bij de mannen viel het doek voor Jesper de Jong.

Hartono won als nummer 206 van de wereld zonder setverlies van de Japanse Mai Hontama, die exact dertig plaatsen hoger staat op de WTA-ranglijst. Het werd 6-4 en 6-3.

In de strijd om een plek in het hoofdtoernooi treft Hartono ook een speelster met een hogere ranking. Het is de twintigjarige Française Elsa Jacquemot (WTA-181), die knap afrekende met de negentienjarige Russische Diana Shnaider (WTA-85).

Hartono deed twee keer mee aan een Grand Slam-toernooi. In zowel 2022 als 2023 bleef ze op de Australian Open steken in de openingsronde. Vorig jaar strandde ze in de tweede kwalificatieronde bij haar eerste poging om de US Open te halen.

De Jong redt het net als Brouwer niet

Bij de kwalificaties voor de mannen was Jesper de Jong niet opgewassen tegen de Brit Liam Broady, die op de wereldranglijst 35 plaatsen hoger staat (108e om 143e). Het werd 6-0, 5-7 en 5-7 in een partij die alle kanten op ging.

De 23-jarige De Jong slaagde er nog nooit in om zich te plaatsen voor een Grand Slam-toernooi. Eerder in de kwalificaties werd landgenoot Gijs Brouwer eveneens uitgeschakeld.