Zweedse tennisser Mikael Ymer (24) zet tijdens schorsing punt achter carrière

Tennisser Mikael Ymer heeft vrijdag zijn loopbaan tijdens een schorsing beëindigd. Het is onduidelijk wat de exacte reden is voor de 24-jarige Zweed, die tot voor kort werd gecoacht door Robin Haase.

"Bedankt allemaal voor de geweldige herinneringen", schrijft Ymer op X, voorheen Twitter. "Wát een avontuur was het. Ik wens al mijn oude collega's veel succes toe."

Eerder deze zomer werd Ymer voor achttien maanden geschorst, omdat hij had verzuimd zijn verblijfplaatsen te melden. De zogenoemde whereabouts zijn nodig voor eventuele dopingcontroles buiten wedstrijden om.

Ymer ging drie keer in de fout tijdens een periode van twaalf maanden. Hij stond dit voorjaar nog even vijftigste op de wereldranglijst en vertegenwoordigde Zweden in de Davis Cup.