Arantxa Rus treft oud-finalist Keys op US Open, Franse opponent voor Griekspoor

Arantxa Rus wacht een pittige klus tegen oud-finalist Madison Keys in de eerste ronde van de US Open. Tallon Griekspoor heeft het als geplaatste speler beter getroffen, terwijl Botic van de Zandschulp op papier gewaagd is aan zijn tegenstander.

De 28-jarige Keys is de nummer zeventien van de wereld. Rus staat 44e op de mondiale ranking. Ze troffen elkaar één keer eerder: op de Australian Open van 2020 was de Amerikaanse in de tweede ronde in twee sets de beste.

Keys stond in 2017 in de US Open-finale, waarin ze van Sloane Stephens verloor. Een jaar later reikte ze tot de halve eindstrijd. Ook op de Australian Open (tweemaal) en Roland Garros (één keer) hoorde ze eens bij de laatste vier.

De 32-jarige Rus beleeft een sterke fase. Ze schreef vorige maand het WTA-toernooi van Hamburg op haar naam en behoort voor het eerst in haar loopbaan tot de top vijftig van de wereld. Begin dit jaar was ze nog de nummer 115.

De Delftse is mogelijk niet de enige Nederlandse die meedoet aan de US Open. Arianne Hartono hoopt via de kwalificaties het hoofdtoernooi te bereiken. Ze moet nog twee partijen winnen.

Griekspoor stuit op Fransman Fils

Voor de als 24e geplaatste Griekspoor begint de US Open met een partij tegen de Fransman Arthur Fils, die de 48e plek op de mondiale ranglijst bezet. Ze troffen elkaar nog nooit. Fils debuteert op de US Open.

Griekspoor heeft geen lekkere voorbereiding achter de rug. Hij werd direct uitgeschakeld in Toronto en Cincinnati. In Winston-Salem strandde de 27-jarige Haarlemmer in de achtste finales.

Ook Van de Zandschulp (ATP-55) beleeft geen fijne aanloop naar de US Open. Hij werd geteisterd door een blessure. Van de Zandschulp speelt in de openingsronde tegen de Australiër Jordan Thompson, die vijf plekken hoger staat op de ATP-ranglijst. Met Jesper de Jong heeft Nederland nog één ijzer in het vuur in de kwalificaties.