Griekspoor enkele dagen voor US Open onderuit in achtste finales Winston-Salem

Tallon Griekspoor is er niet in geslaagd de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem te bereiken. De Noord-Hollander verloor woensdag in de derde ronde van de Australiër Max Purcell.

De als tweede geplaatste Griekspoor ging op het hardcourt in North Carolina in twee sets onderuit tegen Purcell (ATP-47): 6-7 (4) en 6-7 (2).

In de eerste set werkte de 27-jarige Griekspoor een break achterstand weg, waarna Purcell in de tiebreak de sterkste was. De Nederlander leverde in het tweede bedrijf al snel zijn service. In de negende game repareerde hij die achterstand, maar in de tiebreak moest hij zich alsnog gewonnen geven.

Voor Griekspoor was het zijn eerste volledige partij in Winston-Salem. In de openingsronde had de nummer 25 van de wereld dankzij zijn geplaatste status een vrije doortocht. In de tweede ronde zag hij zijn Britse tegenstander Jack Draper na één set opgeven.

Door het verlies van Griekspoor zijn er geen Nederlanders meer actief in Winston-Salem. Botic van de Zandschulp verloor in de tweede ronde van de Amerikaan Omni Kumar.