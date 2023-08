Gijs Brouwer teleurstellend uitgeschakeld in kwalificatietoernooi US Open

Gijs Brouwer doet dit jaar niet mee aan de US Open. De Noord-Hollander werd woensdag teleurstellend uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde van het Amerikaanse Grand Slam-toernooi. Arianne Hartono wist haar partij wél te winnen.

De 27-jarige Brouwer (ATP-147) verloor in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi in New York van Zdenek Kolár, die 29 plekken lager op de wereldranglijst staat. De Tsjech stapte na 7-6 (1) en 6-4 als winnaar van de baan.

De nederlaag zal een knauw zijn voor Brouwer, die vorig jaar een flinke opmars kende. Hij haalde vrijwel uit het niets de kwartfinales van het ATP-toernooi in Houston, waar hij toevalligerwijs geboren is. Daarna nam hij als qualifier deel aan de US Open. Daar bereikte hij de tweede ronde.

Ook Jelle Sels strandde in de eerste kwalificatieronde. De 28-jarige Woerdenaar verloor in drie sets van de Brit Liam Broady: 6-4, 1-6 en 2-6. Daarmee is Jesper de Jong de enig overgebleven Nederlander in het kwalificatietoernooi. De 23-jarige Hoofddorper, die afgelopen weekend een Challenger-toernooi in Polen op zijn naam schreef, won van de Amerikaan Tristan Boyer en neemt het nu op tegen Broady.

Bij de vrouwen wist Hartono zich te plaatsen voor de tweede ronde van het kwalificatietoernooi op Flushing Meadows. De 27-jarige Groningse won in drie sets van de Bulgaarse Sesil Karatantcheva: 6-1, 3-6 en 6-1. In de tweede van in totaal drie rondes neemt Hartono het op tegen de Japanse Mai Hontama.