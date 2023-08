Teruggekeerde Van de Zandschulp op pijnlijke wijze onderuit in Winston-Salem

Botic van de Zandschulp is dinsdag hard onderuitgegaan op het ATP-toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem. Bij zijn rentree verloor de Nederlander in twee sets van lucky loser Omni Kumar: 6-3 en 7-5. Tallon Griekspoor bereikte wél de volgende ronde.

Van de Zandschulp kampte de afgelopen maanden veel met blessureleed en viel deze week voor het eerst in anderhalf jaar uit de mondiale top vijftig. Bij zijn eerste partij in anderhalve maand kon de nummer 55 van de wereld zijn vrije val niet stoppen.

Tegen Kumar, de nummer 385 van de wereld, was Van de Zandschulp geen schim van zichzelf. Hij verloor direct zijn eerste opslagbeurt en kon zich niet terugvechten. In het tweede bedrijf kwam Van de Zandschulp nog wel op voorsprong, maar die gaf hij weer weg.

De nederlaag in de Verenigde Staten is een nieuwe domper voor de 27-jarige Van de Zandschulp, die acht van zijn laatste negen partijen verloor. Vorig jaar bereikte hij in Winston-Salem zelfs nog de halve finales, waardoor hij nu veel punten op de ATP-ranglijst zal verliezen.

De resultaten in Winston-Salem zijn veelzeggend voor het contrast tussen de situatie van vorig jaar en dit jaar. Een jaar geleden stond Van de Zandschulp nog op de 22e plek op de wereldranglijst en ging hij als geplaatste speler naar de US Open.

Griekspoor bereikt wél volgende ronde

Het toernooi van Winston-Salem is het laatste voorbereidingstoernooi voor de US Open, dat maandag begint. Naast Van de Zandschulp verschijnt ook de 27-jarige Griekspoor volgende week op de baan in New York.

Griekspoor blijft eerst wél nog even actief in Winston-Salem. De Haarlemmer won in de tweede ronde de eerste set op het hardcourt met 7-6 (8) van Jack Draper. Daarna zag hij zijn Britse tegenstander, de nummer 118 van de wereld, geblesseerd opgeven.