Griekspoor ziet tegenstander opgeven bij openingspartij in Winston-Salem

Tallon Griekspoor heeft dinsdag de derde ronde van het ATP-toernooi in het Amerikaanse Winston-Salem bereikt. De Noord-Hollander zag zijn Britse tegenstander Jack Draper na één set opgeven.

Griekspoor en Draper waren behoorlijk aan elkaar gewaagd en braken elkaar geen enkele keer in de eerste set. Die mondde daardoor uit in een tiebreak. Daarin werkte de Nederlander drie setpunten weg, waarna hij zelf wel toesloeg op zijn eerste setpunt. Daarna hield Draper het dus voor gezien.

Voor Griekspoor was het zijn eerste partij in Winston-Salem. In de openingsronde had hij dankzij zijn geplaatste status een vrije doortocht. De nummer 25 van de wereld staat in de achtste finales tegenover de Australiër Max Purcell (ATP-47).