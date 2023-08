Van de Zandschulp valt voor het eerst in anderhalf jaar buiten mondiale top vijftig

Botic van de Zandschulp is maandag uit de top vijftig van de mondiale ranglijst gevallen. De 27-jarige Nederlander is acht plekken gezakt en is nu de nummer 55 van de wereld.

Van de Zandschulp is sinds Wimbledon niet meer in actie gekomen wegens een enkelblessure. Hij meldde zich af voor een aantal graveltoernooien in Europa en miste ook de Masters-toernooien van Toronto en Cincinnati.

Begin februari 2022 behoorde Van de Zandschulp voor het laatst niet tot de beste vijftig tennissers van de wereld. Hij was toen de mondiale nummer 51. Op zijn top, in augustus vorig jaar, stond hij 22e.

Deze week maakt Van de Zandschulp zijn rentree in Winston-Salem, het laatste voorbereidingstoernooi voor de US Open. Het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar begint over een week.

Carlos Alcaraz blijft ondanks zijn nederlaag tegen Novak Djokovic in de finale van het Masters-toernooi van Cincinnati de nummer één. Het verschil tussen beide topspelers is heel klein: 9.815 om 9.795 punten.