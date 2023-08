Djokovic neemt in Cincinnati revanche op Alcaraz in prachtige finale

Novak Djokovic heeft zondagavond na een meeslepend gevecht het Masters-toernooi van Cincinnati gewonnen. De 23-voudig Grand Slam-winnaar won in de finale in drie sets Carlos Alcaraz. Het werd 5-7, 7-6 (7) en 7-6 (4).

De 36-jarige Djokovic had 3 uur en 49 minuten nodig om revanche te nemen voor zijn verlies tegen de zestien jaar jongere Spanjaard in de finale van Wimbledon vorige maand. Na afloop scheurde de Serviër van blijdschap zijn shirt kapot.

Djokovic overleefde een matchpoint in de tiebreak van de tweede set. "Bizar. Eerlijk gezegd weet ik niet wat ik nog kan zeggen", zei hij naderhand. "Deze wedstrijd is moeilijk te omschrijven. Het was absoluut een van de zwaarste wedstrijden die ik ooit in mijn leven heb gespeeld, ongeacht welk toernooi, welke categorie, welk niveau, tegen welke speler dan ook. Het is niet te geloven."

Djokovic sprak van "een van de zwaarste en meest opwindende wedstrijden waar ik ooit deel van heb uitgemaakt". "Dit zijn de momenten en wedstrijden waar ik dag in, dag uit voor blijf werken. Ik heb er nooit aan getwijfeld dat ik mijn beste tennis kan leveren wanneer het erop aankomt en ik ben enorm blij."

Het was voor Djokovic al zijn 39e Masters-titel. Voorafgaand aan het toernooi van Cincinnati sloeg Djokovic het toernooi van Toronto over omdat hij meer rust wilde na zijn verloren Wimbledon-finale.

Gauff verslaat Muchová en pakt haar grootste titel

In de vrouwenfinale was Coco Gauff te sterk voor Karolína Muchová. De negentienjarige Amerikaanse was haar acht jaar oudere Tsjechische tegenstander in twee sets de baas: 6-3 en 6-4.

Gauff pakte in Cincinnati de grootste titel uit haar nog jonge loopbaan. Eerder won ze vier WTA-toernooien. Op weg naar de finale had ze van de nummer één van de wereld Iga Swiatek gewonnen.

Het toernooi van Cincinnati was voor de toppers de laatste voorbereiding op de US Open. Het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar begint over een week. Vorig jaar zegevierden Alcaraz en Swiatek in New York. Djokovic hoopt het toernooi voor het eerst sinds 2018 te winnen.