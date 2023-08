Droomfinale op Masters Cincinnati: Djokovic aast op revanche tegen Alcaraz

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Novak Djokovic krijgt vijf weken na de zinderende Wimbledon-finale kans op revanche tegen Carlos Alcaraz. Beide wereldtoppers plaatsten zich in de nacht van zaterdag op zondag voor de eindstrijd van het Masters-toernooi in Cincinnati.

Alcaraz had zijn handen vol aan Hubert Hurkacz, maar sleepte de zege binnen: 2-6, 7-6 (4) en 6-3. De Pool liet in de tweede set een matchpoint liggen.

Voor Alcaraz was het al zijn derde driesetter deze week. "Dat maakt me niets uit, ik herstel goed", vertelde de wereldranglijstaanvoerder op de persconferentie na de halve finale. "Ik voel me nog net zo fit als voorafgaand aan dit toernooi."