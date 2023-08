Djokovic viert terugkeer op Amerikaanse bodem met eenvoudige zege

Novak Djokovic heeft woensdagavond bij zijn langverwachte rentree in het enkelspel op Amerikaanse bodem gewonnen van Alejandro Davidovich Fokina. De Spanjaard moest in de tweede ronde van het Masters-toernooi van Cincinnati opgeven vanwege een blessure.

De 36-jarige Djokovic won de eerste set met 6-4, waarna de twaalf jaar jongere Davidovich Fokina bij het begin van de tweede set moest opgeven vanwege een rugblessure.

Djokovic kwam twee jaar geleden tijdens de finale van de US Open voor het laatst in actie op Amerikaanse bodem. Daarna mocht hij het land niet in omdat hij niet is gevaccineerd tegen corona. Vanwege de versoepeling van de regels mag de Serviër nu weer naar de Verenigde Staten reizen.

"Het is top voor me om terug te komen op de baan en een wedstrijd te winnen", zei de 23-voudig Grand Slam-winnaar na afloop. "Maar de manier waarop het eindigde is natuurlijk minder leuk."

0:55 Afspelen knop Djokovic wint bij terugkeer in VS door opgave tegenstander

Djokovic in voorbereiding op US Open

Djokovic was sinds zijn verloren Wimbledon-finale tegen Carlos Alcaraz vorige maand niet meer in actie gekomen in het enkelspel. Hij had dinsdag in de staat Ohio al wel een wedstrijd in het dubbelspel verloren.

De nummer twee van de wereld speelt in de achtste finales tegen Gaël Monfils. De Fransman versloeg in de tweede ronde de Australiër Alex de Minaur in twee sets.

Het toernooi in Cincinnati geldt als voorbereiding op de US Open, die op 28 augustus begint. Alcaraz schreef de Grand Slam in New York vorig jaar op zijn naam.