Herstellende Van de Zandschulp donderdag naar VS: 'US Open wordt uitdagend'

Botic van de Zandschulp vertrekt donderdag naar de Verenigde Staten in de hoop over anderhalve week te kunnen meedoen aan de US Open. De Nederlander is momenteel herstellende van een enkelblessure.

"Het gaat iedere dag iets beter, maar het wordt uitdagend. Hij vliegt donderdag naar Winston-Salem en er gaat een fysiotherapeut met hem mee", zegt zijn manager Dille Rikkert.

"Per dag wordt zijn situatie gemonitord. Hij is pas net weer in training en zit nog altijd in de opbouw, maar woensdag zei hij dat het goed voelde." In de aanloop naar de US Open wil Van de Zandschulp ook deelnemen aan het ATP-toernooi van Winston-Salem.

Vorig jaar verloor de nummer 47 van de wereld in de tweede ronde van de US Open, het Grand Slam-toernooi waarop hij in 2021 zijn doorbraak beleefde. Hij haalde toen de kwartfinales.

De 27-jarige Van de Zandschulp kwam sinds Wimbledon niet meer in actie. Hij meldde zich af voor een aantal graveltoernooien en miste ook de Masters-toernooien van Toronto en Cincinnati. De nummer twee van Nederland liep de enkelblessure op tijdens een fysieke training.