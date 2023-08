Venus Williams (43) wint voor het eerst in vier jaar van toptwintigspeelster

Delen via E-mail

Venus Williams heeft op het WTA-toernooi van Cincinnati haar eerste overwinning op een speelster uit de mondiale top twintig in vier jaar tijd geboekt. De 43-jarige Amerikaanse versloeg maandagavond Veronika Kudermetova uit Rusland met 6-4 en 7-5.

Williams, die met een wildcard was toegelaten tot het toernooi, toonde veerkracht in Ohio. De zevenvoudig Grand Slam-kampioen keek in de eerste set tegen een 1-4-achterstand aan, maar draaide de wedstrijd om met drie breaks.