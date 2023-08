Griekspoor is na slechte loting ook direct klaar in Cincinnati

Tallon Griekspoor is in de nacht van zondag op maandag direct uitgeschakeld op het Masters-toernooi van Cincinnati. De kopman van het Nederlandse tennis slaagde er net niet in te stunten tegen de Amerikaan Frances Tiafoe.

Na bijna 2,5 uur stond er 6-4, 6-7 (7) en 6-4 op het scorebord voor Tiafoe, de nummer tien van de wereld. De Amerikaan liet in een zinderende tiebreak in de tweede set een matchpoint liggen, nadat hij ook bij een stand van 6-5 al een kans had gekregen om de wedstrijd te beslissen.

Griekspoor verloor vorige week bij de Masters in Toronto ook al direct in zijn eerste partij na een slechte loting. Toen was Alexander Zverev in twee sets te sterk. De Duitser bekleedt de zestiende plek op de wereldranglijst.

Daarvoor schopte de Haarlemmer het tot de finale van het ATP-toernooi van Washington, waarin de Brit Dan Evans zegevierde.

De tennissers werken deze periode toe naar de US Open. Het laatste Grand Slam-toernooi van het jaar begint over twee weken.

Vorig jaar vloog Griekspoor er in de eerste ronde uit in New York, waardoor hij weinig punten te verdedigen heeft op de wereldranglijst. Momenteel is de recentste winnaar van Rosmalen de mondiale nummer 26.

Botic van de Zandschulp, de nummer twee van Nederland, doet niet mee in Cincinnati. Hij ondervindt hinder van een enkelblessure en heeft zich afgemeld.