Sinner tweede Italiaanse winnaar Masters-toernooi dankzij triomf in Toronto

Jannik Sinner heeft in de nacht van zondag op maandag het Masters-toernooi van Toronto op zijn naam geschreven. De 21-jarige Italiaan rekende in de eindstrijd af met Alex de Minaur uit Australië: 6-4 en 6-1.

Sinner en De Minaur leverden in de eerste set twee keer hun service in, voordat de Italiaan bij een 5-4-voorsprong door de service van zijn opponent ging en daarmee direct de set won. In het tweede bedrijf stond er simpelweg geen maat op Sinner, die in vrijwel elke rally het initiatief had.

De Minaur, de nummer achttien van de wereld, haalde ook niet het niveau dat hem eerder in het toernooi in staat had gesteld af te rekenen met onder anderen Daniil Medvedev.

Voor Sinner is het zijn eerste Masters-titel, nadat hij in zowel 2021 als 2023 het hoofd moest buigen in de finale in Miami. Na Fabio Fognini is het toptalent pas de tweede Italiaanse winnaar van een Masters-toernooi. Deze cyclus toernooien bestaat sinds 1990.

"Dit betekent veel voor me, wat een prachtig resultaat", zei Sinner na zijn triomf. "Hierdoor word ik alleen maar sterker. Bovendien maakt het me hongerig naar de toekomst."

De Masters in Toronto gelden als een van de belangrijkste toernooien in de aanloop naar de US Open. Het Grand Slam-evenement in New York begint over twee weken.

Het decor van de finale tussen Jannik Sinner en Alex de Minaur. Foto: Getty Images

Pegula wint in Montreal

Jessica Pegula won zeer overtuigend het prestigieuze WTA-toernooi van Montreal. De nummer drie van de wereld stond in de finale maar één game af tegen de Russin Liudmila Samsonova, de mondiale nummer twaalf: 6-1 en 6-0. De wedstrijd duurde slechts 49 minuten.

De 29-jarige Pegula is de eerste Amerikaanse winnares op het toernooi in Canada sinds 2013. Tien jaar geleden was Serena Williams de beste op het toernooi dat om beurten in Montreal en Toronto wordt gespeeld.