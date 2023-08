Alcaraz verliest voor het eerst sinds juni en strandt in kwartfinales Toronto

Carlos Alcaraz is in de nacht van vrijdag op zaterdag verrassend uitgeschakeld in de kwartfinales van het Masters-toernooi van Toronto. De nummer één van de wereld verloor met 3-6, 6-4 en 3-6 van de Amerikaan Tommy Paul.

Het was voor Alcaraz zijn eerste nederlaag sinds hij op 9 juni het onderspit delfde tegen Novak Djokovic in de halve finales van Roland Garros. Daarna zegevierde de Spanjaard veertien keer op rij. Het leverde hem onder meer de Wimbledon-titel op.

De wisselvallige Alcaraz verloor tegen Paul meteen zijn service, waarna hij in de eerste set nog twee keer zijn opslag inleverde. Hij trok in het tweede bedrijf de stand gelijk met een break in de zevende game.

In de derde set sloeg Paul toe met een break op 3-2. De Amerikaanse nummer veertien van de wereld behield vervolgens zijn service en maakte de partij af op zijn tweede matchpoint.

"Het enige wat ik nu kan doen is trainen om beter te worden. Ik heb nog een paar weken voordat de US Open begint", zei Alcaraz, die Paul volgende week bij het Masters-toernooi in Cincinnati mogelijk opnieuw tegenkomt. Als beiden zich niet laten verrassen, treffen ze elkaar in de derde ronde.

Paul stuit in Toronto nu op de Italiaan Jannik Sinner. De andere halve eindstrijd gaat tussen de Spanjaard Alejandro Davidovich en Alex De Minaur uit Australië.