Griekspoor na succesweek in Washington meteen uitgeschakeld in Toronto

Tallon Griekspoor is er na zijn finaleplaats op het toernooi van Washington niet in geslaagd de eerste ronde te overleven op het Masters-toernooi van Toronto. De Nederlander verloor dinsdag in twee sets van de als dertiende geplaatste Alexander Zverev: 6-4 en 7-6 (3).

Griekspoor is mede door zijn succesweek in Washington de nummer 26 van de wereld, terwijl Zverev zestiende staat. De Duitser stond al eens tweede op de wereldranglijst en in dinsdagavond in Toronto toonde hij zijn klasse.

Griekspoor had op het Canadese hardcourt veel moeite om zijn eerste servicegame te winnen, maar slaagde daar ondanks een breakpoint tegen na ruim een kwartier toch in. Een tweede breakpoint op 5-4 benutte Zverev wel en daarmee pakte hij de set.

In de tweede set wonnen beide tennissers aanvankelijk hun opslagbeurten overtuigend. Op 4-3 kreeg Griekspoor een breakpoint tegen, maar wist dat weg te slaan. In de tiebreak kreeg Zverev op 6-3 drie matchpoints. Hij sloeg na 1 uur en 43 minuten meteen toe.

Vreugde bij Alexander Zverev na zijn winst op Tallon Griekspoor. Foto: Getty Images

Griekspoor pakte al twee ATP-titels in 2023

Griekspoor pakte begin dit jaar de titel in het Indiase Pune en was in de zomer ook de beste in Rosmalen. In Washington stond hij in zijn derde finale van 2023, maar tot de derde titel kwam het niet. Hij versloeg in de halve eindstrijd nog de als eerste geplaatste Taylor Fritz, zijn eerste overwinning op een speler uit de mondiale top 10. Griekspoor verloor daarna de finale van de Brit Dan Evans.

De beste tennisser van Nederland arriveerde in Toronto nadat hij in Washington vijf dagen achter elkaar had gespeeld.

"Ik heb niet veel tijd om me voor te bereiden, we gaan zien hoe het daar gaat", keek hij vooruit op de partij tegen Zverev. Tegen de voormalig nummer twee van de wereld bleef vooral de eerste service van Griekspoor achter met slechts 49 procent goede opslagen.