Griekspoor grijpt naast zijn grootste toernooizege ooit na topweek in Washington

Tallon Griekspoor heeft in de nacht van zondag op maandag de finale van het ATP-toernooi in Washington verloren. De kopman van het Nederlandse tennis verloor in twee sets van de Brit Dan Evans: 7-5 en 6-3.

De 27-jarige Griekspoor deed niet veel onder voor zijn zes jaar oudere tegenstander. In de eerste set ging het gelijk op, maar richting het einde verslapte de Nederlander. Hij overleefde bij 4-5 nog een setpoint, maar in zijn laatste servicegame brak Evans alsnog.

De partij werd in de tweede set enkele uren onderbroken wegens bliksem. Na de verplichte pauze voltrok zich hetzelfde scenario als in het eerste bedrijf. Bij 3-4 verloor Griekspoor zijn eigen opslagbeurt, waarna Evans het na een uur en veertig minuten met zijn eerste matchpoint afmaakte.

Griekspoor speelde voor het eerst in een finale van een zogenoemd ATP-500-toernooi. Eerder dit jaar schreef hij zijn eerste ATP-titels op zijn naam in het Indiase Pune (januari) en Rosmalen (juni). Dit waren ATP 250-toernooien.

De Noord-Hollander kende een sterke week in Washington, zijn eerste toernooi na zijn vroege uitschakeling op Wimbledon. Hij versloeg achtereenvolgens Liam Broady, Gaël Monfils, J.J. Wolf en Taylor Fritz. De zege op Fritz (ATP-9) was zijn eerste overwinning tegen een speler uit de top tien.