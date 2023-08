Griekspoor wint twee keer op één dag en bereikt halve finales in Washington

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Tallon Griekspoor heeft zaterdag de halve finales van het ATP-toernooi in Washington bereikt. Dat deed de Nederlander door voor de tweede keer op één dag te winnen.

Door de regen op donderdag verscheen Griekspoor op één dag twee keer op de baan. Eerst maakte hij de partij tegen de Fransman Gaël Monfils af (6-4, 1-6, 6-3). Die wedstrijd werd een dag eerder in de derde set gestaakt vanwege de weersomstandigheden.

Enkele uren later nam hij het in de kwartfinales op tegen J.J. Wolf. Tegen de Amerikaan stond Griekspoor geen enkele keer zijn servicegame af en maakte hij het na ruim anderhalf uur af met een lovegame. Het werd 7-5 en 6-4.

Door de zege op Wolf staat de 27-jarige Griekspoor voor de vierde keer in zijn carrière in de halve finales van een ATP-toernooi. Hij won eerder dit jaar de toernooien in Rosmalen en het Indiase Pune en maakte daardoor een sprong naar de 37e plek op de wereldranglijst.