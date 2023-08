Griekspoor verslaat Monfils in Washington en komt vannacht alweer in actie

Tallon Griekspoor heeft vrijdag de kwartfinales van het ATP-toernooi van Washington bereikt. De beste tennisser van Nederland won in drie sets van de Franse routinier Gaël Monfils: 6-4, 1-6 en 6-3.

De 27-jarige Griekspoor stond donderdag met 1-0 voor in de derde set toen de partij vanwege de regen werd stilgelegd. De geboren Haarlemmer werd in de tweede set nog behandeld aan een buikspierblessure.

Monfils (ATP-323) had een wildcard ontvangen voor het toernooi in Washington. De voormalige nummer zes van de wereld wordt begeleid door de Nederlandse coach Peter Lucassen, die in het verleden Botic van de Zandschulp bijstond.

Volg nieuws over tennis Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom tennis Blijf met meldingen op de hoogte

Griekspoor won woensdag in de tweede ronde nog eenvoudig van de Brit Liam Broady (ATP-125): 6-4 en 6-2. Hij mocht als geplaatste speler de eerste ronde in Washington overslaan.

De wedstrijd tegen Broady betekende de eerste partij van Griekspoor sinds zijn vroege uitschakeling op Wimbledon. Hij verloor op het Grand Slam-toernooi in de eerste ronde in drie sets van de Hongaar Márton Fucsovics.

Griekspoor moet in de nacht van vrijdag op zaterdag alweer in actie komen in de kwartfinales. Hij neemt het dan op tegen de Amerikaan J.J. Wolf. De nummer 45 van de wereld was donderdag in twee sets te sterk voor zijn landgenoot Michael Mmoh.