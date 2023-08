Griekspoor viert rentree na Wimbledon-sof met zege, Brouwer uitgeschakeld

Tallon Griekspoor heeft zijn seizoen woensdag na een maand afwezigheid hervat met een overwinning. De Noord-Hollander plaatste zich voor de derde ronde van het ATP-toernooi van Washington, terwijl Gijs Brouwer werd uitgeschakeld bij het ATP-toernooi in het Mexicaanse Los Cabos.

Griekspoor mocht als geplaatste speler de eerste ronde in Washington overslaan. De Nederlandse nummer 37 van de wereld werd in de tweede ronde gekoppeld aan Liam Broady (ATP-125). De Brit bleek geen partij voor de Nederlander. Na minder dan anderhalf uur stond er 6-4 en 6-2 op het scorebord.

In de achtste finales van het Amerikaanse hardcourttoernooi neemt Griekspoor het op tegen de winnaar van de partij tussen Gaël Monfils en Alexander Bublik. Deze wedstrijd staat in de Nederlandse nacht van woensdag op donderdag op het programma.

De overwinning is een opsteker voor Griekspoor. Zijn vorige optreden liep uit op een teleurstelling. De Noord-Hollander werd begin juli uitgeschakeld in de eerste ronde van Wimbledon, nadat hij twee weken eerder nog het ATP-toernooi van Rosmalen op zijn naam had geschreven.

Griekspoor won begin dit jaar ook het ATP-toernooi in het Indiase Pune en is dus bezig aan het seizoen van zijn internationale doorbraak. Na de sof op Wimbledon besloot hij enkele weken rust te nemen en op vakantie te gaan. Het ATP-toernooi in Washington duurt tot en met zondag. Vorig jaar was de Australiër Nick Kyrgios de eindwinnaar.

Geen duel met met Kyrgios voor Brouwer

In Los Cabos verloor Brouwer in de tweede ronde van de als zesde geplaatste Chileen Nicolás Jarry. Het werd 7-6 (5), 4-6 en 6-4.

Het was de zesde keer dat de Nederlander, die 144e staat op de wereldranglijst, in de tweede ronde van een ATP-toernooi speelde. Bij winst had hij mogelijk de als eerste geplaatste Stéfanos Tsitsipás getroffen.