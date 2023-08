Tenniswonder in Kitzbühel: Slowaak naar kwartfinales na krankzinnige comeback

Op het ATP-toernooi van Kitzbühel heeft zich woensdag een klein tenniswonder voltrokken. Alex Molcan tekende voor een zelden vertoonde comeback in zijn achtstefinalepartij tegen Sebastian Ofner.

Het verzet van Ofner was allerminst gebroken. Het publiek in de Oostenrijkse stad werd een zinderende derde set voorgeschoteld. Daarin moest uiteindelijk een tiebreak de beslissing brengen.

Ook in die tiebreak wist Molcan zich terug te knokken. Hij boog een 0-2-achterstand om in een 6-4-voorsprong en kreeg zo twee matchpoints. De Oostenrijkse thuisspeler Ofner (ATP-61) wist het eerste matchpoint nog weg te werken, maar bij de tweede poging was het raak voor Molcan.

Het evenement in Kitzbühel geniet in Nederland wat bekendheid. Het is het enige ATP-toernooi dat Robin Haase op zijn naam wist te schrijven. Dat deed de inmiddels 36-jarige Hagenaar zelfs tweemaal op rij: in 2011 en 2012. Vorig jaar was de Spanjaard Roberto Bautista Agut de beste.