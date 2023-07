Arantxa Rus na succes in Hamburg elfde Nederlandse tennisster ooit in top vijftig

Arantxa Rus is na haar toernooiwinst in Hamburg de elfde Nederlandse tennisster ooit in de top vijftig van de wereldranglijst. De Westlandse, die nu 42e staat, treedt in de voetsporen van onder anderen Kiki Bertens, Miriam Oremans en Betty Stöve.

Stöve was de eerste Nederlandse vrouw ooit in de top vijftig van de WTA-ranglijst, die in 1975 werd ingevoerd. Zij behaalde in 1977 zelfs de vijfde positie. Dat jaar bereikte ze de finale op Wimbledon.

Alleen Kiki Bertens (vierde in 2019) stond ooit hoger. Brenda Schultz, die in 1996 de mondiale nummer negen was, is de derde Nederlandse ooit in de top tien.

Deze eeuw stonden slechts drie Nederlandse vrouwen in de top vijftig. Naast de 32-jarige Rus en de in 2021 gestopte Bertens is dat Michaëlla Krajicek. Ze was in februari 2008 de mondiale nummer dertig, nadat ze een half jaar eerder de kwartfinales van Wimbledon had bereikt.

Nederlandse vrouwen in top 50 Kiki Bertens - 4e in 2019

Betty Stöve - 5e in 1977

Brenda Schultz - 9e in 1996

Miriam Oremans - 25e in 1993

Kristie Boogert - 29e in 1996

Manon Bollegraf - 29e in 1990

Michaëlla Krajicek - 30e in 2008

Stephanie Rottier - 30e in 1993

Marcella Mesker - 31e in 1983

Arantxa Rus - 42e in 2023

Nicole Jagerman - 43e in 1990

Rus stond begin dit jaar 115e

Rus was een week geleden nog de nummer zestig van de wereldranglijst. Dat was toen haar hoogste positie ooit. Haar titel in Hamburg levert dus liefst achttien plekken winst op. Begin dit jaar stond Rus 115e.

De toernooiwinst van Rus in Hamburg staat niet op zich. In de afgelopen weken schreef ze de WTA 125-toernooien van La Bisbal d'Empordà en Contrexéville, en het ITF-toernooi van Den Haag op haar naam. Het toernooi in Hamburg is een WTA 250-toernooi, vergelijkbaar met het grastoernooi van Rosmalen.

Bij de mannen staan momenteel twee Nederlandse tennissers in de top vijftig van de ATP-ranglijst. Tallon Griekspoor is de nummer 37 van de wereld en Botic van de Zandschulp bezet de 46e plek.