Arantxa Rus boekt in Hamburg haar grootste toernooizege ooit en bereikt top 50

Arantxa Rus heeft zaterdag in Hamburg haar grootste toernooizege ooit geboekt. In de finale van het WTA 250-toernooi rekende ze af met wildcardhouder Noma Noha Akugue: 6-0 en 7-6 (3). Door de winst bereikt Rus de mondiale top vijftig.

Rus stond voor het eerst in een finale op het WTA 250-niveau. De 32-jarige Nederlandse had geen last van zenuwen en gunde haar Duitse opponente in de eerste set maar twaalf punten. De mondiale nummer zestig sleepte op het gravel van Hamburg binnen een half uur de eerste set binnen.