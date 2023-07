Arantxa Rus dendert door en bereikt finale van WTA-toernooi in Hamburg

Arantxa Rus heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in Hamburg op haar favoriete ondergrond gravel. De Nederlandse was in de halve finales te sterk voor haar Australische tegenstander Daria Saville: 6-2, 3-6 en 1-6.

De eerste set ging nog binnen veertig minuten naar Saville (WTA-225), maar daarna kreeg de 32-jarige Rus de smaak te pakken. Vooral in de derde set bleek ze oppermachtig. Daarmee duurt haar wonderlijke opmars voort.

In de afgelopen jaren maakte de Nederlandse speelster weinig indruk in het internationale circuit, maar sinds juni presteert ze beter dan ooit tevoren. In juni boekte Rus in het Spaanse La Bisbal d'Empordà de eerste WTA-toernooizege uit haar loopbaan.

Vervolgens won ze ook nog het ITF-toernooi van Den Haag en het WTA-toernooi van Contrexéville. Door die prestaties steeg Rus maandag naar de zestigste plek op de wereldranglijst

IJzersterke derde set

Het kantelpunt in het duel bleek een break die Rus plaatste na een lange eerste game aan het begin van de derde set. Nadat de Nederlandse vervolgens direct haar eigen game had gehouden, brak ze Saville vervolgens opnieuw.

Daarmee was het verzet van voormalig toptwintigspeelster Saville, die door blessures is weggezakt, definitief gebroken. Rus besliste de wedstrijd door haar tegenstander in de zevende game van de derde set voor de vierde game op rij te breken: 1-6.