Wonderlijke opmars Arantxa Rus duurt voort met halvefinaleplek in Hamburg

Arantxa Rus heeft donderdag de halve finales van het WTA-toernooi in Hamburg bereikt. De Nederlandse tennisster rekende op het Duitse gravel af met thuisfavoriet Eva Lys en zet daarmee haar opmerkelijke opmars voort.

Rus liet vanaf de eerste bal weinig twijfels over haar intenties bestaan. De 32-jarige Zuid-Hollandse brak haar tegenstander in de openingsgame en deed dat even later nogmaals. Ook in de tweede set was Rus een klasse beter dan Lys. Na een uur en zestien minuten stond er 6-2 en 6-2 op het bord.

Rus is in de vorm van haar leven. Lang vervulde ze een bijrol in het internationale toptennis. Bij haar laatste elf deelnames aan Grand Slam-toernooien strandde ze in de eerste ronde, maar momenteel lijkt ze op gravel nauwelijks te kloppen.

In juni boekte Rus in het Spaanse La Bisbal d'Empordà de eerste WTA-toernooizege uit haar loopbaan. Anderhalve week geleden voegde ze daar in het Franse Contrexéville meteen een tweede eindoverwinning aan toe. De nederlaag tegen Jasmine Paolini in de eerste ronde van het WTA-toernooi in Palermo vormde begin vorige week een negatieve uitzondering.