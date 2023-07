Arantxa Rus in de vorm van haar leven: kwartfinaleplek op WTA-toernooi Hamburg

Arantxa Rus is momenteel nauwelijks af te stoppen. De Nederlandse tennisster bereikte donderdag de kwartfinales van het WTA-toernooi in Hamburg.

Rus rekende op het Duitse gravel af met de Argentijnse Nadia Podoroska. De 32-jarige Zuid-Hollandse kende daarbij een vliegende start. In de eerste set, die werd onderbroken door een regenpauze, brak ze haar tegenstander tweemaal. Daarna kon Rus het zich veroorloven haar eigen opslaggame eenmaal in te leveren.

Rus is bezig aan een geweldige opmars. Vorige maand boekte ze in het Spaanse La Bisbal d'Empordà de eerste WTA-toernooizege uit haar loopbaan. Tien dagen geleden bevestigde ze haar bloedvorm door het WTA-toernooi in het Franse Contrexéville op haar naam te schrijven.

Hierdoor steeg Rus naar de zestigste plek op de wereldranglijst, haar hoogste positie ooit. Door haar overwinning op Podoroska (WTA-66) ligt een nog hogere klassering in het verschiet. In de kwartfinales neemt Rus het op tegen de winnares van de partij tussen de Duitse Eva Lys (WTA-167) en de Hongaarse Panna Udvardy (WTA-96).

Rus is al jaren een bekend gezicht in het Nederlandse tennis, waarbij ze lang in de schaduw van wereldtopper Kiki Bertens opereerde. Op Grand Slam-toernooien wist Rus nooit echt potten te breken. In 2012 bereikte ze de vierde ronde op Roland Garros, maar bij haar laatste elf deelnames aan Grand Slams strandde de tennisster uit Monster telkens in de eerste ronde.