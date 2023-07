Brouwer verliest na Wimbledon-debuut van teruggekeerde Anderson in Newport

Gijs Brouwer heeft zich woensdag niet weten te plaatsen voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in Newport. De Nederlander ging in de tweede ronde onderuit tegen Kevin Anderson, die deze week zijn rentree maakt op de ATP Tour.

De 27-jarige Brouwer verloor op het gras in het Amerikaanse Newport in twee sets van de tien jaar oudere Anderson: 3-6 en 6-7 (6). De Zuid-Afrikaan besliste de partij na 1 uur en 47 minuten op zijn tweede matchpoint.

Brouwer verspeelde in de tweede set meerdere breakkansen. In de tiebreak kwam de nummer 145 van de wereld een minibreak voor, maar uiteindelijk verloor hij de set en dus de partij.

Brouwer kwam twee weken geleden na drie zeges in het kwalificatietoernooi voor het eerst in actie in het hoofdtoernooi van Wimbledon. Daarmee kwam zijn "tennisdroom" uit. Vorig jaar maakte de Nederlander al zijn Grand Slam-debuut op de US Open.

In de eerste ronde van Wimbledon bood Brouwer de Duitser Alexander Zverev nog goed partij, maar moest hij uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de huidige nummer negentien van de wereld.

Anderson speelt in Newport zijn eerste toernooi sinds hij vorig jaar zijn carrière beëindigde vanwege blessureleed. De voormalig nummer vijf van de wereld stond twee keer in een Grand Slam-finale. In 2017 verloor hij de finale van de US Open en een jaar later de eindstrijd op Wimbledon.