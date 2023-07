Van Rijthoven kiest toch voor elleboogoperatie: 'Heb mijn hele carrière last gehad'

Delen via E-mail

Tim van Rijthoven heeft toch een operatie aan zijn rechterelleboog ondergaan. De Brabander hoopt na de ingreep weer terug te keren op zijn oude niveau, laat hij weten op Instagram.

"We hebben besloten om mijn rechterelleboogband te opereren", schrijft Van Rijthoven. "Ik heb er mijn hele carrière veel last van gehad en we hebben geprobeerd het te verhelpen door allerlei behandelingen te doen, maar zonder echt succes."