Brouwer zet na Wimbledon-debuut goede vorm op gras door met winst in Newport

Gijs Brouwer heeft in de eerste ronde van het ATP-toernooi in Newport gewonnen van Max Purcell. De Nederlander debuteerde twee weken geleden na een knappe kwalificatiereeks op Wimbledon, waar hij in de eerste ronde verloor van Alexander Zverev.

De 27-jarige Brouwer moest al vroeg in de wedstrijd breakpoints incasseren, maar hield goed stand. Bij een 4-5-stand moest Purcell serveren om in de set te blijven. De Nederlandse nummer 145 van de wereld zette de Australiër met succes onder druk: hij pakte de break en de set.

In de tweede set leek de moed Purcell (ATP-71) in de schoenen te zakken, waardoor Brouwer na een uur en twaalf minuten de wedstrijd op love uitserveerde. In de volgende ronde treft Brouwer de Canadees Gabriel Diallo of de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson.

Brouwer maakte twee weken geleden zijn debuut op Wimbledon. In de kwalificatiereeks schakelde hij achtereenvolgens Luca Pow, Jurij Rodionov en Otto Virtanen uit. Met het bereiken van het hoofdtoernooi in Londen kwam zijn "tennisdroom" uit. Vorig jaar maakte de Nederlander al zijn Grand Slam-debuut op de US Open.