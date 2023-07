Alcaraz verslaat 'legende' Djokovic: 'Sinds mijn geboorte won je al toernooien'

Carlos Alcaraz kan amper geloven dat hij zondag ten koste van Novak Djokovic voor het eerst Wimbledon op zijn naam heeft geschreven. De twintigjarige Spanjaard was in een schitterende finale te sterk voor de veelvoudig Grand Slam-winnaar.

Alcaraz was in een prachtige vijfsetter te sterk voor Djokovic, die naast zijn achtste Wimbledon-titel greep. Bovendien moet de ervaren Serviër nog even wachten op zijn 24e Grand Slam-titel.

"Sinds mijn geboorte won je al toernooien. Ik begon met tennissen toen ik naar wedstrijden van jou keek. Je inspireert me enorm", zei Alcaraz in zijn speech na de finale in Londen.

De Spanjaard was vier jaar toen Djokovic begin 2008 op de Australian Open zijn eerste Grand Slam-titel pakte. Alcaraz won eind vorig jaar op de US Open zijn eerste Grand Slam-toernooi.

In de Wimbledon-finale won Djokovic de eerste set met 6-1. "Toen dacht ik: oké, ik moet mijn niveau nu even wat verhogen", zei Alcaraz grappend. "Dat ik hier win, is een droom die uitkomt. Ook als ik had verloren, was ik trots geweest. Trots dat ik een finale mocht spelen tegen een legende uit onze sport."

Djokovic onder de indruk van Alcaraz

Djokovic had ondanks zijn nederlaag mooie woorden over voor Alcaraz. "Je haalde een hoog niveau aan het einde en serveerde de wedstrijd knap uit. Ik dacht dat ik alleen problemen met je zou hebben op gravel of hardcourt, maar niet op gras. Je hebt het verdiend", zei hij.

Tijdens zijn speech moest Djokovic even vechten tegen de tranen. "Een nederlaag is moeilijk te slikken als je zo dichtbij bent. Wedstrijden als deze verlies je niet graag. Maar er zijn ook wel finales geweest die ik misschien niet verdiende te winnen. Zoals de Wimbledon-finale van 2019 tegen Roger Federer. Zo gaat dat soms in de sport."