Arantxa Rus wint tweede toernooi op rij en nadert haar hoogste notering ooit

Arantxa Rus heeft zondag in het Franse Contrexéville haar tweede toernooizege op rij geboekt. De 32-jarige Nederlandse won in de finale van het WTA 125-toernooi met 6-3 en 6-3 van de Russische Anastasia Pavlyuchenkova.

Rus schreef vorige week al het ITF-toernooi in Den Haag op haar naam. De overwinning in de finale in Contrexéville betekent dat ze nu tien wedstrijden op rij heeft gewonnen.