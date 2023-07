Alcaraz verslaat Djokovic in thriller en wint Wimbledon voor het eerst

Carlos Alcaraz heeft zondag voor het eerst Wimbledon gewonnen. De nummer één van de wereld was in een prachtige finale in vijf sets te sterk voor Novak Djokovic, die naast zijn achtste Wimbledon-titel en zijn 24e Grand Slam-titel greep.

Alcaraz had in de eerste set nog geen antwoord op het spel van Djokovic, maar kwam steeds beter in de wedstrijd. Hij kon na vijf sets en vele mooie rally's juichen: 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6 en 6-4.

Het is voor de twintigjarige Alcaraz de tweede keer dat hij een Grand Slam-toernooi wint. Eind vorig jaar was hij de beste op de US Open. In aanloop naar Wimbledon had hij al vorm op gras getoond door Queen's te winnen.

De titel van Alcaraz is in meerdere opzichten bijzonder. Hij is na Björn Borg (1976) en Boris Becker (1985) de jongste Wimbledon-winnaar ooit en bezorgde Djokovic zijn eerste verlies op Wimbledon sinds 2017.

Djokovic had bij een overwinning recordhoudster Margaret Court geëvenaard, die op 24 Grand Slam-titels staat. In de vorige vier edities van Wimbledon was de 36-jarige Serviër nog wél de beste.

Een zeldzame calender slam, het winnen van alle Grand Slam-toernooien in één jaar, zit er nu ook niet meer in voor Djokovic. Eerder dit seizoen schreef hij nog de Australian Open en Roland Garros op zijn naam.

Alcaraz komt moeilijk begin te boven

Djokovic domineerde zondag in het begin mede dankzij zijn sterke service tegen de de jonge Alcaraz, die duidelijke zoekende was. Het leidde na iets meer dan een half uur tot setwinst voor Djokovic (6-1).

Ook in de tweede set maakte Alcaraz meer fouten dan zijn tegenstander, al hield hij nu qua score wél gelijke tred. In de tiebreak die volgde leek Djokovic de set naar zich toe te trekken, maar was het toch Alcaraz die verrassend toesloeg.

De Spanjaard pakte door en won de derde set met 6-1, al ging dat niet zo makkelijk als de setstand doet vermoeden. De set werd gekenmerkt door een heel lange vijfde game, waarin Alcaraz pas op zijn zevende breakpoint toesloeg.

Wie dacht dat Djokovic van slag was door de achterstand in sets, kwam bedrogen uit. Hij haalde in de vierde set weer een uitstekend niveau en dwong een vijfde set af, waarin het publiek opnieuw prachtig tennis te zien kreeg. Een vroege break van Alcaraz maakte het verschil.