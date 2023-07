Koolhof grijpt dubbeltitel op Wimbledon en voegt zich in schaars rijtje landgenoten

Wesley Koolhof heeft zaterdag voor het eerst in zijn carrière de dubbeltitel op Wimbledon veroverd. De Nederlander was met zijn Britse partner Neal Skupski te sterk voor de Spanjaard Marcel Granollers en Horacio Zeballos uit Argentinië: 6-4 en 6-4.

Koolhof en Skupski kwamen zelden in de problemen. Ze moesten in de zesde game van de eerste set nog een breakpoint wegpoetsen, maar braken hun tegenstanders in de volgende game (4-3). Het bleek voldoende voor de winst van de eerste set.

Ook in de tweede set was één break, in de vijfde game, genoeg voor de winst. Voor Koolhof was het zijn tweede Grand Slam-titel. Hij won vorig jaar met de Japanse Ena Shibahara het gemengd dubbelspel op Roland Garros.

In het dubbelspel bij de mannen wilde het tot dusver niet lukken. Hij verloor tweemaal de finale van de US Open. De nummer twee van de wereld, een positie die Koolhof met Skupski deelt, bereikte niet eerder de eindstrijd op de All England Lawn Tennis Club.

Koolhof treedt in voetsporen van drie landgenoten

Door de zege in zijn eerste finale op Wimbledon mag Koolhof in ieder geval zo'n 700.000 euro verdelen met zijn partner. Bovendien voegt hij zich in een schaars rijtje landgenoten. Alleen Jean-Julien Rojer, Jacco Eltingh en Paul Haarhuis gingen hem voor in het dubbelspel op Wimbledon.

Rojer was lange tijd de laatste de Nederlander die de dubbeltitel op Wimbledon veroverde. Dat deed hij in 2015 aan de zijde van de Roemeen Horia Tecau. Het duo Eltingh/Haarhuis zegevierde in 1998 door in de finale met Todd Woodbridge en Mark Woodforde af te rekenen.

"Het is echt heel speciaal", zei de 34-jarige Koolhof na afloop van de gewonnen finale. "Ik vond het al speciaal om hier de deur door te komen, maar het is helemaal mooi om nu met de trofee te staan."

