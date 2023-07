Vondrousová schrijft historie en wint als eerste ongeplaatste speelster Wimbledon

Markéta Vondrousová heeft zaterdag geschiedenis geschreven op Wimbledon. De Tsjechische won als eerste ongeplaatste speelster de titel op het Londense gras. Ze versloeg Ons Jabeur in de finale met 6-4 en 6-4.

Met de titel is Vondrousová de eerste ongeplaatste speelster die het vrouwentoernooi van Wimbledon wint. Daardoor trof ze veel topspeelsters op haar weg naar de titel. Ze was al de eerste ongeplaatste finalist sinds Billie Jean King in 1963. King was in Londen ook een van de getuigen van de historische zege van Vondrousová.