Vondrousová klopt Jabeur en is eerste ongeplaatste speelster die Wimbledon wint

Markéta Vondrousová heeft zaterdag voor een unicum gezorgd in de finale van Wimbledon. De Tsjechische won als eerste ongeplaatste speelster in het zogenoemde open tijdperk de titel op het Londense gras. Ze versloeg in de eindstrijd Ons Jabeur met 6-4 en 6-4.

Vondrousová begon als nummer 42 van de wereld als underdog tegen Jabeur, de nummer zes van de mondiale ranglijst. De 24-jarige verrassing van het toernooi leek in eerste instantie de eerste set ook aan Jabeur te moeten laten, maar herstelde zich met twee breaks op rij uitstekend.

De frustratie nam toe bij Jabeur, die vorig jaar in de Wimbledon-finale ook al naast haar eerste titel greep. Vondrousová profiteerde optimaal en maakte het op haar tweede matchpoint na 1 uur en 22 minuten af. Direct daarna liet ze zich vol ongeloof in het heilige gras van Wimbledon vallen.

Met de winst schrijft de 24-jarige Vondrousová geschiedenis. Ze is de eerste ongeplaatste deelnemer die het vrouwentoernooi van Wimbledon wint. Ze was al de eerste ongeplaatste finalist sinds Billie Jean King in 1963. King was in Londen ook één van de getuigen van de historische zege van Vondrousová.

De 28-jarige Jabeur moet door het verlies nog langer wachten op haar eerste Grand Slam-titel. Vorig jaar ging Jabeur, die de eerste Afrikaanse Grand Slam-winnares hoopt te worden, op Wimbledon in de finale onderuit tegen Elena Rybakina. Ook verloor ze vorig seizoen de US Open-finale van Iga Swiatek.

Ons Jabeur met de knuffel voor Markéta Vondrousová. Foto: Getty Images

Jabeur geeft in beide sets voorsprong weg

De spanning zat er zichtbaar op in Londen, waar voor aanvang duidelijk was dat één van de twee finalisten op het heilige gras van Wimbledon haar eerste Grand Slam zou winnen. Onder een gesloten dak waren verloren games in de eerste set daardoor haast meer regel dan uitzondering.

Jabeur startte voortvarend en kwam in de eerste set op een 0-2 en 2-4-voorsprong. Vondrousová liet zich in haar tweede Grand Slam-finale niet gek maken en vocht zich terug. De Tsjechische trok de set naar zich toe met een lovegame.

Met direct een break in de tweede set deelde Vondrousová opnieuw een tik uit, maar opnieuw was het Jabeur die een voorsprong pakte. De Tunesische kwam op 1-3, maar maakte het voor zichzelf blij vlagen te moeilijk en gaf de marge uit handen.