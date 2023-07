Alcaraz wil imposante reeks Djokovic beëindigen: 'Denk dat ik hem kan verslaan'

Carlos Alcaraz denkt dat hij een einde kan maken aan een indrukwekkende reeks van Novak Djokovic op Wimbledon. De Spanjaard treft de Serviër zondag in de finale van het Grand Slam-toernooi.

"Iedereen weet dat hij een legende is", zei Alcaraz vrijdag over Djokovic. "Het gaat heel moeilijk worden, maar ik heb alle vertrouwen in mezelf. Ik denk dat ik hem hier kan verslaan."

De twintigjarige Alcaraz was in de halve finales in drie sets te sterk voor Daniil Medvedev. De nummer één van de wereld staat voor het eerst in de eindstrijd van Wimbledon.

"Het was al een doom voor mij om hier een halve finale te spelen", vertelde Alcaraz. "Ik kan niet geloven dat ik nu ook een finale mag spelen. Het is een geweldig moment en tijd om te blijven dromen."

4:04 Afspelen knop Samenvatting: Alcaraz verslaat Medvedev en bereikt Wimbledon-finale

Djokovic al tien jaar ongeslagen op centercourt Wimbledon

Djokovic staat voor de vijfde keer op rij in de finale en kan Wimbledon voor de achtste keer winnen. Bovendien is de 23-voudig Grand Slam-winnaar al tien jaar ongeslagen op het centercourt in Londen.

"Ik zag dat hij hier sinds 2013 ongeslagen is op deze baan", zei Alcaraz. "Dus het wordt een uitdaging, maar ik ben er klaar voor. Het is speciaal om tegen Novak te spelen in de finale. Maar er is geen tijd om bang te zijn."

Voor Alcaraz wordt het zijn tweede Grand Slam-finale in zijn carrière. Vorig jaar veroverde hij op de US Open zijn eerste Grand Slam-titel. De Spanjaard strijdt zondag met Djokovic niet alleen om de Wimbledon-titel, maar ook om de eerste plek op de wereldranglijst.