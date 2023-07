Djokovic voelt zich op Wimbledon sterker dan ooit: '36 is het nieuwe 26'

Novak Djokovic heeft vrijdag met overmacht de finale van Wimbledon bereikt. De 36-jarige Serviër demonstreerde tegenover de vijftien jaar jongere Jannik Sinner nog lang niet roestig te zijn.

"Ik voel me heel goed en ik heb veel motivatie. Ik heb het gevoel dat 36 het nieuwe 26 is", zei Djokovic na het bereiken van de 35e Grand Slam-finale uit zijn carrière.

Wie alleen naar het scorebord kijkt, denkt met 6-3, 6-4 en 7-6 (4) aan een simpele zege voor Djokovic, al denkt de Serviër daar zelf anders over. "Halve finales zijn altijd heel spannend en intens. De score laat ook niet echt de realiteit zien. Ons spel zat dichtbij elkaar."

Djokovic had na afloop veel lof voor de de 21-jarige Sinner. "Hij heeft bewezen waarom hij een van de leiders is van de volgende generatie. Hij is een van de beste spelers ter wereld. Het is geweldig om deel uit te maken van deze nieuwe generatie."

Djokovic krijgt straf voor 'grommen'

In de tweede set kreeg het publiek een opmerkelijk moment voorgeschoteld: Djokovic kreeg een strafpunt vanwege 'hinder'. De grom van de Serviër zorgde volgens de umpire voor hinder.

"Dit is waarschijnlijk de eerste keer dat me dit overkomt. Ik heb normaal gesproken geen harde grom, misschien was het een echo in het dak", zei de zevenvoudig Wimbledon-winnaar.

"Het had het verloop van de wedstrijd kunnen veranderen", zei Djokovic, die de beslissing van de scheidsrechter na een kort protest respecteerde. "Ik was nerveus na dat moment, maar het lukte me om mezelf te herpakken."