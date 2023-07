Wimbledon krijgt droomfinale: Djokovic en Alcaraz gaan strijden om titel

Novak Djokovic en Carlos Alcaraz gaan zondag strijden om de Wimbledon-titel. De Serviër schreef geschiedenis door ten koste van Jannik Sinner de 35e Grand Slam-finale uit zijn loopbaan te bereiken. Alcaraz rekende in zijn halve finale eenvoudig af met Daniil Medvedev.

De 36-jarige Djokovic gaf de vijftien jaar jongere Sinner in de eerste twee sets geen schijn van kans. De Serviër dwong de fouten af bij Sinner (ATP-8), die zijn eerste halve finale op een Grand Slam-toernooi speelde.

In de derde set kreeg de Italiaan op de service van Djokovic twee kansen om de set te pakken, maar hij slaagde er niet in deze te benutten. In de tiebreak sloeg de nummer twee van de wereld uiteindelijk toe. Na bijna drie uur spelen benutte Djokovic zijn eerste matchpoint: 6-3, 6-4 en 7-6 (4).

Door het bereiken van de finale schrijft Djokovic geschiedenis. Hij is nu de enige tennisser die 35 Grand Slam-finales heeft bereikt. Eerder deelde hij dit record nog met de Amerikaanse tennisster Christine Marie Evert, die in de jaren tachtig tot 34 Grand Slam-finales kwam. In totaal veroverde ze achttien Grand Slam-titels

Djokovic aast in Londen op zijn 24e Grand Slam-titel en zijn vijfde Wimbledon-titel op rij. Dan moet hij wel afrekenen met Alcaraz, die eenvoudig won van Medvedev.

Carlos Alcaraz heeft overtuigend de finale bereikt. Foto: Getty Images

Alcaraz gaat voor tweede Grand Slam-titel

Alcaraz was veel sterker in de halve eindstrijd tegen Medvedev, de nummer drie van de wereld. De twintigjarige Spanjaard klaarde de klus binnen twee uur: 6-3, 6-3 en 6-3.

Na de eerste twee sets in iets meer dan een uur gewonnen te hebben, kwam Alcaraz in de derde set met 3-0 voor. Door een aantal slordigheden van de Spanjaard kon Medvedev de achterstand van een break ongedaan maken, maar het was niet genoeg om Alcaraz te stoppen. De nummer één van de wereld maakte het op zijn eerste wedstrijdpunt af.

Door de overwinning staat Alcaraz in de tweede Grand Slam-finale uit zijn carrière. Zijn vorige finale draaide uit op een succes: in 2022 won hij ten koste van Casper Ruud de US Open. Op Wimbledon kwam hij eerder niet verder dan de vierde ronde.

De finale tussen Djokovic en Alcaraz is het gedroomde affiche van Wimbledon. Het laatste duel tussen de huidige nummer één en twee van de wereld draaide uit op een anticlimax. In de halve finale van Roland Garros werd Alcaraz getroffen door kramp, waardoor hij zijn niveau niet haalde.