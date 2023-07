Koolhof bereikt met Brit Skupski voor het eerst dubbelfinale Wimbledon

Wesley Koolhof heeft donderdag de finale van het dubbelspel op Wimbledon bereikt. De Nederlander was met de Brit Neal Skupski te sterk voor de Indiër Rohan Bopanna en de Australiër Matthew Ebden.

Koolhof staat voor de derde keer in de finale van een Grand Slam-toernooi in het mannendubbelspel. Vorig jaar en in 2020 bereikte de nummer twee van de wereld de eindstrijd van de US Open, maar beide keren greep hij net naast de titel.