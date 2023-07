Wimbledon-sprookje Svitolina en coach Sluiter eindigt in halve finales

Het Wimbledon-sprookje van Elina Svitolina is voorbij. De Oekraïense pupil van Raemon Sluiter verloor donderdag in de halve finales van de Tsjechische Markéta Vondrousová.

De 28-jarige Svitolina ging in twee sets onderuit tegen de vier jaar jongere Vondrousová: 3-6 en 3-6. De nummer 42 van de wereld besliste de partij op het centercourt na één uur en een kwartier.

Svitolina en Vondrousová waren in de openingsfase van de partij behoorlijk aan elkaar gewaagd. Tot en met 3-3 ging het gelijk op, maar daarna sloeg de Tsjechische een stuk meer winners dan haar tegenstandster.

In de tweede set liep Vondrousová uit naar 4-0 en leek ze op weg naar een eenvoudige zege. Maar Svitolina maakte de twee breaks achterstand ongedaan, waardoor ze terugkwam tot 4-3. Het bleef niet lang spannend, want de Oekraïense pakte daarna nog maar drie punten.

Nog geen negen maanden geleden beviel Svitolina van haar dochter Skaï. Donderdag stond de nummer 76 van de wereld tot ieders verbazing in de halve finales van Wimbledon.

De comeback van Svitolina is indrukwekkend. Na een stroeve start in april won ze in mei het WTA-toernooi van Straatsburg. Op Roland Garros haalde ze de kwartfinales en op Wimbledon bereikte ze de halve finales dankzij een knappe zege op de mondiale nummer één Iga Swiatek.

Markéta Vondrousová staat voor de tweede keer in haar carrière in een Grand Slam-finale. Foto: AP

Svitolina wacht nog altijd op eerste Grand Slam-finale

Door de nederlaag tegen Vondrousová wacht Svitolina nog altijd op haar eerste Grand Slam-finale. In 2019 stond de voormalig nummer drie van de wereld ook al eens in de halve eindstrijd van Wimbledon en haalde ze tevens de laatste vier op de US Open.

Voor Vondrousová wordt het haar tweede Grand Slam-finale in haar carrière. In 2019 haalde de Tsjechische de eindstrijd van Roland Garros, waarin ze van de Australische Ashleigh Barty verloor.