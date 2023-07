Medvedev beëindigt Wimbledon-sprookje Eubanks, ook Alcaraz naar halve finales

Daniil Medvedev heeft zich woensdag geplaatst voor de halve finales van Wimbledon. De Rus was in Londen nipt te sterk voor revelatie Christopher Eubanks. Carlos Alcaraz rekende eenvoudig af met Holger Rune en plaatste zich ook voor de laatste vier.

De 27-jarige Medvedev en de even oude Eubanks maakten er in iets meer dan drie uur een fraai tennisgevecht van op baan 1. Eubanks stond na drie sets nog met 2-1 voor, maar kon die marge niet vasthouden. Het werd 6-4, 1-6, 4-6, 7-6 (4) en 6-2.

Daarmee kwam er een eind aan een indrukwekkend toernooi van Eubanks. De Amerikaan vertolkte lang een bijrol in het internationale tennis. Dit seizoen heeft hij ineens een grote stap naar de top gezet.

De ruim 2 meter lange speler bereikte de kwartfinales op het toernooi van Miami en kreeg dat dus ook bij zijn debuut op Wimbledon voor elkaar. Tot dusver was hij op een Grand Slam-toernooi nooit verder gekomen dan de tweede ronde. In de vorige ronde was de nummer 43 van de wereld nog te sterk voor Stéfanos Tsitsipás, die liefst 38 plekken hoger op de wereldranglijst staat.

Het is voor het eerst dat Medvedev zich plaatst voor de laatste vier op Wimbledon. De voormalig nummer één van de wereld schreef twee jaar geleden al wel de US Open op zijn naam.

Alcaraz veel te sterk voor Rune, Koolhof naar halve finales dubbelspel

Medvedev neemt het vrijdag op tegen nummer één van de wereld Alcaraz. De twintigjarige Spanjaard versloeg de even oude Rune in 2 uur en 23 minuten in drie sets. Het werd 7-6 (3), 6-4 en 6-4.

Alcaraz had vier matchpoints nodig om de wedstrijd te beslissen. Vorige maand strandde Alcaraz in de halve eindstrijd op Roland Garros tegen Novak Djokovic. Beiden kunnen elkaar op Wimbledon in de finale opnieuw treffen. Djokovic speelt in de andere halve finale tegen de Italiaan Jannik Sinner.

Wesley Koolhof bereikte met zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski voor het eerst de halve finales van Wimbledon. Het als eerste geplaatste duo won in de kwartfinale in drie sets van Ariel Behar uit Uruguay en Adam Pavlasek uit Tsjechië: 4-6, 6-2 en 6-3.