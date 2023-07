Jabeur neemt revanche op Rybakina, ook Sabalenka naar halve finale Wimbledon

Delen via E-mail

Ons Jabeur heeft woensdag de halve finales van Wimbledon bereikt door titelverdedigster Elena Rybakina te verslaan. De Tunesische finaliste van 2022 won in drie sets: 6-7 (5), 6-4 en 6-1. Ook Aryna Sabalenka plaatste zich voor de halve eindstrijd.

Rybakina won in de herhaling van de finale van vorig jaar de eerste set. Beide speelsters verloren twee keer hun servicebeurt, waarna de tiebreak de beslissing moest brengen. Rybakina presteerde daarin iets beter en verzilverde haar derde setpoint.

Ook in het tweede bedrijf waren de twee aan elkaar gewaagd, maar een slechte laatste servicegame nekte Rybakina. Jabeur trok de goede lijn door en brak in de laatste set haar opponente tweemaal. Na bijna twee uur spelen benutte Jabeur haar eerste matchpoint.

De 28-jarige Jabeur hoopt in Londen haar eerste Grand Slam ooit te winnen. Vorig seizoen haalde ze de finale van zowel Wimbledon als de US Open, maar beide keren verloor ze. Op Roland Garros drong ze eerder dit jaar door tot de kwartfinales.

Aryna Sabalenka had weinig moeite met Madison Keys.

Jabeur speelt in de halve finale tegen Sabalenka. De als tweede geplaatste speelster uit Belarus versloeg in twee sets de Amerikaanse Madison Keys: 6-2 en 6-4.

De 25-jarige tennisster kwam in 2021 ook tot de halve finales in Londen. Vorig jaar kon ze niet meedoen, omdat tennissers uit Rusland en Belarus op Wimbledon niet welkom waren vanwege de Russische inval in Oekraïne.