Coach Sluiter ziet Svitolina stunten tegen Swiatek in kwartfinales Wimbledon

Elina Svitolina heeft dinsdag voor een stunt gezorgd door Iga Swiatek in de kwartfinales van Wimbledon te verslaan. De Oekraïense pupil van Raemon Sluiter won in drie sets op het centercourt in Londen: 7-5, 6-7 (5) en 6-2.

De eerste set leek een prooi te worden voor Swiatek. De Poolse nummer één van de wereld serveerde bij een 5-4-stand voor de set, maar moest toezien hoe Svitolina (WTA-76) op 0-40 kwam. Swiatek maakte vervolgens op het slechtst denkbare moment een dubbele fout, waardoor de 28-jarige Svitolina de set simpel naar zich toe trok.

Na een korte onderbreking vanwege wat druppels begonnen Swiatek en Svitolina onder een gesloten dak aan het tweede bedrijf. Swiatek leek zich met een vroege break te herpakken, maar de viervoudig Grand Slam-winnares moest ook een break incasseren. Via de tiebreak sleepte de 22-jarige Swiatek de set over de streep.

Een derde set moest de beslissing brengen. Daarin was Svitolina, die dankzij een wildcard meedoet aan Wimbledon, duidelijk de betere. Ze brak haar opponente bij een 1-1-stand en deed dat twee games later nogmaals. Op haar tweede matchpoint maakte Svitolina het af.

Het is voor Svitolina een evenaring van haar prestatie in 2019. Toen bereikte ze ook de halve finales van Wimbledon, waarin ze verloor van Simona Halep. De voormalige nummer drie van de wereld is op de weg terug nadat ze in oktober vorig jaar was bevallen van een dochter.