Djokovic bereikt kwartfinales Wimbledon en houdt zicht op zuivere Grand Slam

Novak Djokovic heeft zich maandag zonder veel moeite geplaatst voor de kwartfinales op Wimbledon. De Serviër rekende in vier sets af met Hubert Hurkacz en blijft daarmee op koers voor een bijzondere prestatie.

De 36-jarige Djokovic en de tien jaar jongere Pool waren zondagavond begonnen aan hun partij in de achtste finales. De wedstrijd werd maandagmiddag hervat, toen 'Djoko' al met twee sets voorstond. Beide bedrijven had hij via een tiebreak in zijn voordeel beslecht.

Ook maandag gaven de spelers elkaar weinig toe. Bij een 6-5-voorsprong voor Hurkacz (ATP-18) haperde de service van Djokovic en moest hij voor het eerst op het Londense gras een set inleveren. Daarna stelde de 23-voudig Grand Slam-winnaar alsnog orde op zaken: 7-6 (6), 7-6 (6), 5-7 en 6-4.

Djokovic blijft op koers voor zijn vijfde Wimbledon-titel op rij. De nummer twee van de wereld neemt het in de kwartfinales op tegen Andrey Rublev, die zevende op de wereldranglijst staat.

Er staat dit jaar geen maat op Djokovic. Hij schreef al de Australian Open en Roland Garros op zijn naam. Als de Serviër ook Wimbledon én de US Open weet te winnen, is hij de eerste tennisser in 35 jaar die een heuse Grand Slam in de wacht sleept.

Dat is tot dusver slechts vijf spelers gelukt: Don Budge (1938), Maureen Connolly (1953), Rod Laver (1962 en 1969), Margaret Court (1970) en Steffi Graf (1988). Tennisiconen Roger Federer en Rafael Nadal wonnen nooit de vier Grand Slam-toernooien in één seizoen.

Unicum voor Medvedev

Daniil Medvedev staat voor het eerst in de kwartfinales van Wimbledon. Hij zag zijn Tsjechische tegenstander Jirí Lehecka maandag in de achtste finales opgeven met een blessure. De Russische nummer drie van de wereld had de eerste twee sets met 6-4 en 6-2 gewonnen.

"Ik zag dat zijn bewegingsvrijheid beperkt was, maar ik zag niet dat het zo erg was dat het echt problemen veroorzaakte", zei Medvedev na afloop. "Ik had geen andere keuze dan te blijven vechten tot het laatste punt."